Dragowski la combina grossa e lo Spezia perde due punti. Vittoria per il Milan sul Bologna. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Erano due le partite in programma questa sera in Serie A. A San Siro il Milan non ha avuto troppi problemi a battere il Bologna, andando in gol nel primo tempo con Leao e nella ripresa con Giroud.

Decisamente più equilibrata e pirotecnica invece la sfida tra Spezia e Sassuolo, terminata 2-2. Vantaggio di Frattesi, pareggio di Bastoni e sorpasso dei liguri con Nzola nel finale di primo tempo. Nella ripresa però Dragowski l’ha combinata grossa, scontrandosi con Caldara al limite dell’area e regalando a Pinamonti la rete del definitivo pareggio.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 7, Lazio 7, Torino 7, Roma 7, Napoli 6, Inter 6, Juventus 5, Fiorentina 4, Atalanta 4, Udinese 4, Sassuolo 4, Spezia 4, Salernitana 1, Empoli 1, Verona 1, Bologna 1, Sampdoria 1, Cremonese 0, Lecce 0, Monza 0.