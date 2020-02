Dragowski: “La Sampdoria nei primi minuti è partita meglio di noi, ma gli episodi a nostro favore non sono frutto del caso. Contro il Milan…”

Attraverso i canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato così l’estremo difensore viola Bartolomej Dragowski in vista del match contro il Milan: “Avevamo preparato la partita, ma la Sampdoria nei primi minuti è partita meglio di noi. Poi ci sono stati degli episodi dove siamo stati bravi noi, i due rigori erano netti. L’autogol non è stato un caso, perchè devi mettere in difficoltà gli avversari per causarlo. Non siamo pericolosi sono con due o tre calciatori, ma con tutta la squadra. Anche coloro che partono dalla panchina possono fare la differenza. Dovremo stare attenti agli attaccanti del Milan ma dovremo essere preparati per tutto. Ogni partita è un match a parte. Abbiamo cambiato modo di giocare rispetto a quello che facevamo prima. Anche se il mio ruolo è molto individuale”.