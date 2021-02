Dragowski: La sfida della Fiorentina è quella di farlo restare

In questa stagione Bartłomiej Drągowski è stato sicuramente il migliore come rendimento complessivo della Fiorentina. Spesso con le sue parate è stato decisivo per il risultato e i voti alti sono fioccati anche quando la squadra ha fatto fiasco.

Del suo futuro si occupa stamani il Corriere dello Sport-Stadio, dove si legge che ha tante richieste da altre squadre. La Fiorentina dovrà, allo stesso modo del polacco contro gli avversari, essere brava ad alzare un muro verso le offerte che arriveranno. Tutto ciò per preservare uno dei migliori portieri che ci sono in circolazione in Italia in questo momento.