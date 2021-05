Dragowski: “La vittoria con la Lazio ci ha avvicinato alla salvezza. La parata su Correa…”

Il portiere della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski, ha parlato al sito ufficiale del club viola.

Queste le sue parole: “Una bella vittoria, per noi la situazione non era chiara al 100%. Anche se non è ancora matematica, ci siamo avvicinati alla salvezza. Siamo contenti, ma vogliamo giocare fino alla fine e fare più punti possibili. La parata su Correa? E’ il mio lavoro, sto in porta per parare e aiutare i miei compagni. La difesa ha lavorato molto bene, è stata l’unico intervento che ho fatto durante la partita. Adesso pensiamo solo a mercoledì, andremo a Cagliari per fare la nostra partita”.