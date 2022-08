Dragowski mette in stand-by lo Spezia: il polacco vuole andare via dalla Fiorentina a parametro zero?

Potrebbero essere sorti dei problemi per il trasferimento di Bartlomiej Dragowski dalla Fiorentina allo Spezia. Un affare che sembrava ormai prossimo alla conclusione, ma che secondo il Corriere dello Sport avrebbe subito una brusca frenata.

Il motivo è da ricercare nella volontà dell’estremo difensore polacco, che non sarebbe del tutto convinto di accettare la proposta del club ligure. Ma non finisce qua, perché il classe ’97 starebbe addirittura valutano di attendere la finestra invernale di calciomercato per poter scegliere da svincolato il nuovo club e ottenere uno stipendio più alto.

Per questo motivo, anche la trattativa tra Lazio e Spezia per Ivan Provedel sarebbe finita in stand-by.