Dragowski: “Non abbiamo preso gol per la terza partita di fila e questo è un buon segnale. Vedere giocare Ribery è un qualcosa di speciale”

Migliore in campo Sky, il portiere della Fiorentina, Bart Dragowski: “Non so se abbiamo fatto un passo indietro, so che è stata una partita difficile. Di positivo c’è che non abbiamo preso gol per la terza partita di fila. Tutte le parate sono state difficili, ma dico che in generali quelle dove si può perdere più facilmente la concentrazione sono quelle che sembrano facili. Ribery? Sicuramente è un fuoriclasse, che in campo può dare qualcosa in più. Vederlo giocare è una cosa speciale. Siamo pronti per l’Inter, questa partita è già passata e pensiamo alla prossima”.