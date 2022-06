Dragowski non parte per Moena. La richiesta viola ed i nomi in prima linea per sostituire il polacco

Bartlomiej Dragowski non è stato convocato dalla Fiorentina per il ritiro estivo. Come riporta Tuttomercatoweb, il portiere polacco non rientra nei piani della società e dell’allenatore per la stagione 2022/23. La decisione di non fargli iniziare la preparazione con i compagni è un ulteriore segnale circa la sua esclusione dal progetto.

Barone e Pradè sono da settimane al lavoro per la sua cessione. L’Espanyol, che ha un accordo quinquennale col giocatore, ha presentato già un paio di offerte, entrambe ritenute insoddisfacenti. La richiesta è otto milioni di euro e chissà che il Torino, l’altro club interessato a Dragowski, non possa essere quello in grado di trovare un accordo con la società gigliata. Intanto, la Fiorentina si muove sul mercato anche per la sua sostituzione. In questo momento due i profili in cima alle preferenze del club viola: da un lato Vanja Milinkovic-Savic, portiere in uscita dal Torino (uno scambio con Dragowski da considerare solo se a titolo definitivo), dall’altro Pierluigi Gollini, portiere di proprietà dell’Atalanta reduce dal prestito al Tottenham.