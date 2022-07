Drągowski potrebbe davvero rimanere in Italia. Continuano i contatti tra Fiorentina e Spezia

Bartłomiej Drągowski è in cerca di una nuova sistemazione. La sua cessione non è cosa semplice: per criteri molto particolari utilizzati dalla Premier League, il polacco non può trasferirsi in Inghilterra. Inoltre, l’Espanyol, club che aveva palesato grande interesse su di lui, ha scelto Lecomte, ex Monaco, come nuovo estremo difensore.

Adesso, per il numero 69 viola spuntano tentativi anche dalla stessa Serie A. Lo Spezia, che dovrà trovare un sostituto vista la partenza quasi certa di Provedel, insiste per lui; i contatti con la Fiorentina proseguono. Un eventuale approdo di Drągowski in Liguria sbloccherebbe l’affare tra l’attuale portiere spezzino e la Lazio. A riportarlo è il giornalista Gianluca di Marzio.