Dragowski, prende corpo la clamorosa ipotesi reintegro? I dettagli

Sono giorni caldi anche per Bartlomiej Dragowski, che è in scadenza di contratto e a gennaio potrebbe lasciare a costo zero la Fiorentina. Come scrive La Nazione, il portiere polacco è rimasto ad allenarsi a Firenze insieme a Kokorin e Ranieri, in attesa di trovare una sistemazione: in realtà da giorni è attiva una trattativa fra il club viola e lo Spezia (che risulta essere l’unica destinazione gradita da Drago) ma ancora manca la sintesi finanziaria per chiudere l’accordo.

Nel frattempo Dragowski ha già fatto sapere al club viola che in caso di stallo prolungato chiederà il «reintegro» nella rosa a tutti gli effetti, creando di fatto un overbooking di portieri aggiungendosi a Terracciano, Gollini, Rosati.