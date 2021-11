Dragowski punta il Milan, ma Terracciano non vuole abdicare

La Fiorentina può sorridere per il ritorno in gruppo di Bartlomiej Dragowski, out dai terreni di gioco dalla partita contro il Napoli dello scorso 3 ottobre in cui nei minuti finali ha rimediato l’infortunio alla coscia. L’obiettivo del polacco, che fin qui ha giocato soltanto quattro partite più i primi minuti contro la Roma, è di riprendersi una maglia da titolare fin dalla partita contro il Milan in programma sabato 20 novembre.

Non sarà facile, perché Pietro Terracciano non ha intenzione di abdicare ed è pronto a dare il proprio contributo in maniera importante. La gara contro Ibrahimovic e compagni, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sarà un vero e proprio testa e testa: Italiano deciderà, come sempre, all’ultimo consapevole che da entrambi potrà arrivare un contributo decisivo.