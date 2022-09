“Dragowski sarà un rimpianto per la Fiorentina. Allo Spezia sta dimostrando di essere un portiere di altissimo livello”

A Radio Bruno Toscana il giornalista ed esperto di calcio polacco Alberto Bertolotto ha parlato dell’ex portiere della Fiorentina: “Dragowski può essere un rimpianto per la Fiorentina. Allo Spezia sta facendo vedere di essere un portiere di altissimo livello, bravissimo tra le altre cose a coprire la porta. La Polonia ha una scuola di portieri ottima, basti pensare anche a Skorupski e Szczesny. Tornando a Dragowski, al netto di un errore, finora ha sbagliato pochissimo e anzi ha fatto delle ottime prestazioni”.

E poi su Zurkowski ha aggiunto: “L’impressione è che andrà al Mondiale con la sua Nazionale, ma non si sa con quale ruolo. E’ ovvio che se sei l’ottavo centrocampista di una squadra, pur con un ampio turnover come quello di Italiano finisci per giocare pochissimo. Questa è una situazione che inevitabilmente si ripresenterà a gennaio”.