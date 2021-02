Dragowski: “Siamo arrabbiati, Udinese sempre molto compatta e su una ripartenza hanno segnato”

Il commento al sito ufficiale della Fiorentina arriva anche da parte del portiere viola Dragowski: “Una partita molto equilibrata, con poche occasioni da entrambe le parti. L’Udinese gioca così, in fase difensiva sono molto compatti, poi alla fine abbiamo provato a vincere la partita, loro sono ripartiti qualche volta e su una di queste azioni hanno segnato. Malcuit e Kokorin? Sono valori aggiunti per questa squadra, daranno qualità in più quindi siamo contenti per loro. Siamo arrabbiati però per la partita. Lavoreremo duro per vincere la prossima perché ovviamente le vittorie e i punti servono, proviamo a farlo già dalla prossima”.