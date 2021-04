Dragowski sorpreso come un bambino a cui su fa “bu”. Venuti un giorno racconterà ai nipoti quel primo tempo in cui annullò il pluripallone d’oro

Vlahovic imbocca la Vecchia Signora con un cucchiaio all’arsenico. Peccato non basti per il colpo di grazia. La Fiorentina è meno peggio di come la descrivono i numeri, un’aggravante nei confronti di tutti gli attori di questo campionato: giocatori, allenatori, dirigenti.

Dragowski – 4,5 – Sorpreso come un bambino a cui su fa “bu” dal tiro di Morata. Altre incertezze e un rinvio pericolosamente sbilenco.

Venuti – 6,5 – Un giorno racconterà ai nipoti di quel primo tempo in cui annullò il pluripallone d’oro.

Amrabat – 7,5 – Recupera un pallone dietro l’altro, rincorre tutti gli avversari, praticamente muro insuperabile.

Vlahovic – 7,5 – Un “cucchiaio” efficace e irriverente sull’ennesimo rigore trasformato. Lo scontro tra panzer è ormai pane per i suoi denti.

