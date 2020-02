Dragowski: “Stiamo migliorando, Commisso lavora molto e fa cose positive per la Fiorentina. Non noti che…”

Il portiere della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski è intervenuto durante il Team Talk parlando della squadra: “Siamo giovani, abbiamo molti giocatori ma allo stesso tempo grandi ambizioni. In ogni sessione di allenamento si può notare come ci sia sempre qualcosa che possiamo migliorare e lo stiamo facendo. Miglioriamo negli allenamenti, e dobbiamo continuare a lavorare, i risultati si vedranno durante le partite”.

E su Commisso: “Credo che il nostro Presidente abbia portato molte cose positive dagli Stati Uniti, come la sua personalità. E’ davvero un’ottima persona, non si nota la differenza nel fatto che lui sia il Presidente e tu un giocatore e questo tipo di rapporto personale è molto importante. E’ una persona che vuole ottenere risultati importanti, basta vedere il fatto che abbia investito molti soldi per fare il mercato. Lavora davvero molto, fa moltissime cose positive per la Fiorentina e per il calcio italiano”.