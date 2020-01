Dragowski super, ma in Coppa Italia il portiere della Fiorentina non sarà lui

La prestazione di Bartlomiej Dragowksi contro il Genoa è stata strepitosa, senza dubbio la migliore dal suo ritorno in riva all’Arno. Il rigore parato a Criscito, ma anche altre parate tra cui quella su Pinamonti nel finale di partita. Nonostante questo però, in Coppa Italia non giocherà lui. Beppe Iachini ha già scelto: il portiere di coppa è Pietro Terracciano, che sarà confermato tra i pali dopo aver già giocato contro l’Atalanta. Contro la Dea l’ex Empoli stupì per la sicurezza e la tranquillità data al reparto, motivi che hanno spinto il tecnico della Fiorentina a non cambiare idea.