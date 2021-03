Dragowski torna in gruppo e Iachini sorride

Dragowski in gruppo: è la bella notizia che porta con sé l’ultimo allenamento della settimana. Il portiere polacco in pochi giorni ha smaltito il trauma contusivo alla caviglia sinistra che l’aveva costretto ad uscire a pochi minuti dalla fine del primo tempo domenica scorsa contro il Milan e da oggi tonerà ad allenarsi regolarmente con i compagni, riprova provata che non è più in dubbio la sua presenza sabato prossimo a Marassi. Iachini ritrova così un elemento importante in vista del Genoa e adesso tra gli indisponibili rimane il solo Igor (oltre a Kokorin): il brasiliano continua a bruciare le tappe sulla strada del recupero, ma la lesione muscolare è stata significativa e occorrerà ancora un po’ di pazienza. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.