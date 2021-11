Dopo settimane di stop dovute ad un infortunio, sembra finalmente terminato il “calvario” di Bartolomej Dragowski.

Il portiere polacco classe 1997, quest’oggi è sceso in campo al centro sportivo allenandosi regolarmente con la squadra per la prima volta dopo alcune settimane. Partirà da oggi dunque la “sfida” con Pietro Terracciano per difendere la porta viola nella sfida di sabato 20 novembre contro il Milan.