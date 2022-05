Dragowski, un addio che verrà formalizzato soltanto nel momento più opportuno

Da ormai diversi mesi le strade della Fiorentina e del portiere Bartlomiej Dragowski sembrano destinate a separarsi. L’estremo difensore, dopo quasi una stagione da secondo di Pietro Terracciano, infortuni e alcuni errori, ha scelto di comune accordo con il club viola di non rinnovare il suo contatto in scadenza nel 2023. L’intenzione è quella di provare una nuova esperienza altrove.

La sua prossima destinazione resta però tutt’ora da definire. Dall’Inghilterra arrivano voci sull’interesse di Bournemouth, neo-promossa in Premier League, e Southampton. Sullo sfondo appaiono più basse le probabilità di un approdo al Napoli o all’Atalanta. Entrambi i club potrebbero riorganizzarsi tra i pali in vista del prossimo anno. Sembra comunque che ci siano anche altre squadre di caratura europea sulle sue tracce. La decisione verrà chiaramente stabilita con l’entourage di Dragowski. La preferenza va probabilmente per l’estero da entrambe le parti.

Una scelta definitiva sulla sua prossima meta verrà comunque sicuramente presa nei prossimi giorni. La Fiorentina che sarà chiamata a dire la sua in proposito, dato che punta ad ottenere il massimo sulla cessione del portiere classe ’97 nel giro della Nazionale Polacca. La società gigliata si augura infatti di poter trovare il miglior acquirente per monetizzare fin da subito sul mercato. Potrebbe così subito rinvestire per aggiudicarsi una nuova pedina su cui fare affidamento per la prossima stagione, con Guglielmo Vicario di proprietà del Cagliari che resta al momento la prima scelta.