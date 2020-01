Dragowski: “Un pareggio che non ci accontenta ma la strada è questa. Quando Iachini si arrabbia meglio non andargli vicino” VIDEO FN

Il portiere della Fiorentina Bartłomiej Drągowski ha parlato in mixed zone dopo la sua strepitosa prova contro il Genoa nella quale si è reso protagonista anche con un rigore parato. Di seguito le sue parole e il video con le sue dichiarazioni: “Le condizioni del terreno di gioco? Lasciamo stare perché non è il nostro lavoro. Noi pensiamo soltanto a giocare al meglio possibile. Oggi era una partita dura, sapevamo che il Genoa era una squadra forte perché dovevano fare punti come noi. Per fortuna non abbiamo preso gol e questo mi fa piacere. Difficile dire quale sia stata la parata più difficile, queste parate arrivano da sole. Non si pensa, si vola e si para. Mi auguro che la mia migliore partita debba ancora venire. Io non penso a queste cose. Dobbiamo pensare già alla prossima partita, avremo l’Inter e dobbiamo pensare solo a questo. Non sapevo che Criscito non aveva mai sbagliato un rigore. Avevo studiato tutti i giocatori che potevano calciare dal dischetto, per fortuna è andata bene. Ho lasciato il piede in mezzo e sono riuscito a pararlo. Non siamo contenti dopo un pareggio, ma possiamo dire che la strada è quella giusta. Quest’anno non abbiamo mai perso. In difesa possiamo fare meglio, ma è la terza gara di fila che non prendiamo gol e speriamo di continuare così. Penso che si veda anche da fuori che l’atteggiamento di mister Iachini è diverso rispetto ad altri allenatori, quando lo si vede arrabbiato è meglio non andargli vicino. È sempre pronto per tutto quello che può succedere”.