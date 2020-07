Dragowski verso un altro forfait ma Iachini può contare sul portiere-talismano

La lombalgia che ha tenuto Bartlomjei Dragowski fuori dalla sfida importantissima con il Lecce sarà ancora l’elemento a far saltare il match di domani al portiere polacco: ad ora infatti sembra difficile un suo recupero per la gara con il Torino. In compenso Iachini può dormire sonni tutto sommato tranquilli, visto che al suo posto giocherà ancora Pietro Terracciano, fin qui ineccepibile nelle occasioni in cui è sceso in campo ed anche un po’ talismano viola: tolta la partita di Coppa Italia persa a Milano con l’Inter infatti, con lui tra i pali la Fiorentina ha vinto le altre 4 partite. Sempre in Coppa Italia con Cittadella e Atalanta e in campionato e Parma e a Lecce. E hai visto mai che con la cabala la squadra viola possa cancellare finalmente anche il tabù del “Franchi”.

0 0 vote Article Rating