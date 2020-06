Dragowski: “Vi spiego perchè ho scelto di allungare il mio contratto con la Fiorentina. Io al Milan? Non ascolto le voci di mercato”

Il portiere della Fiorentina Bartolomej Dragowski è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato anche del suo futuro in viola: “Ho scelto di allungare il contratto con la Fiorentina perché credo molto in questa squadra e in questa società. Il presidente Commisso ha fatto grandi investimenti ed è una persona seria. Credo in questo percorso. In più c’è Firenze, una città splendida. Milan? Non ascolto queste voci. Sono della Fiorentina e devo fare il meglio per cercare di portare la squadra più in alto possibile. Io il Donnarumma polacco? I paragoni nel calcio contano il giusto. Donnarumma è Donnarumma io sono Dragowski. Ho tantissima strada da fare e molto da migliorare”.

