Dragowski via? La Fiorentina lavora per un giovane portiere dell’Atalanta

A meno di clamorose sorprese, al termine della stagione Bartlomiej Dragowski la Fiorentina. Per questo motivo, il club di Rocco Commisso vorrebbe investire su un giovane portiere per il futuro. E gli occhi della dirigenza viola, secondo quanto riportato da seriebnews.com, si sarebbero posati su Marco Carnesecchi. In forza alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta, l’estremo difensore classe 2000 è uno dei nomi più interessanti dell’attuale campionato cadetto.

Per convincere l’Atalanta, che tra i pali ha Musso e non potrebbe garantire spazio a Carnesecchi, la Fiorentina sarebbe disposta ad offrire due contropartite. Si tratta di Sofyan Amrabat, già accostato in passato ai nerazzurri, e Lorenzo Venuti.