Dramma Bertoni: “Sto seguendo un trattamento perché ho un problema oncologico. Ma voglio ritornare a Firenze”

Questo 2020 non è certo un anno fantastico, specialmente per l’ex attaccante della Fiorentina, Daniel Bertoni. “Sei mesi fa ho perso mia madre” ha raccontato all’interno di Casaviola. Adesso sta affrontando un problema personale: “Per me sarebbe un piacere ritornare in Italia. Adesso però non sto benissimo, sto seguendo un trattamento perché ho un problema oncologico. Ma sono sicuro di poter rivedere la città, perché la cura sta andando bene e perché sono molto legato a Firenze. In quegli anni che ho trascorso saremmo stati sempre in Champions coi nostri risultati”.

