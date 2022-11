Dramma Sensi, nuovo (grave) infortunio per il centrocampista del Monza: non ci sarà contro la Fiorentina

Durante la partita di Serie A di ieri pomeriggio tra Monza e Verona Stefano Sensi, centrocampista dei lombardi, è uscito in lacrime a causa di un grave infortunio. Il fantasista ex Doria è stato soccorso dopo uno scontro di gioco e i segnali dati sin da subito non erano stati positivi.

Al termine degli esami fatti dalla squadra di Berlusconi è uscito il comunicato sulle condizioni del giocatore: “AC Monza comunica che Stefano Sensi, infortunatosi nella partita di oggi contro l’Hellas Verona, ha riportato una frattura malleolo-peroneale“. La società ha oggi diramato un’altra comunicazione: “AC Monza comunica che in seguito all’infortunio occorso ieri, Stefano Sensi verrà nei prossimi giorni sottoposto a intervento di riduzione della frattura malleolo-peroneale.”

Il centrocampista italiano salterà quindi sicuramente Fiorentina-Monza in programma per il 4 gennaio. A causa del serio infortunio, Sensi potrebbe essere a rischio anche per il ritorno della sfida, previsto verso la fine del mese di aprile.