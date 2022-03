Dubbio Bonaventura, Biraghi non preoccupa. Il solito rebus esterni

Due giocatori della Fiorentina che ieri sono usciti dal campo a partita in corso, hanno riportato qualche piccolo guaio fisico.

Di questi due Biraghi non preoccupa e contro l’Inter ci sarà regolarmente. Bonaventura invece è quello che sta un po’ peggio. Italiano ha provato a tranquillizzare tutti anche sul centrocampista, che non ha una vera alternativa di pari peso in rosa.

Per quanto riguarda la formazione che vedremo a San Siro si prospetta il solito rebus esterni. Italiano li sta facendo girare molto, anche se risulta difficile pensare che potrà privarsi di Gonzalez.