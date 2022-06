Dubois sì, ma resta ancora calda la pista Dodô. C’è un punto per cui resta la distanza

Nonostante le voci su Dubois, risulta essere ancora calda la pista che porta al terzino destro dello Shakhtar Dontesk, Dodô.

Per il brasiliano, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, l’accordo totale sulle cifre ancora non c’è. In particolare, più che sull’ingaggio, resta la distanza tra le richieste del club ucraino e l’offerta da parte viola.

Il giocatore però, vista anche la situazione che si è venuta a creare in Est Europa, ha intenzione di lasciare e trovare una sistemazione competitiva, ma anche lontana dalla guerra in corso.