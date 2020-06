Due affascinanti idee di mercato per la Fiorentina: Due giovanissimi che fanno già impazzire l’Europa

Due idee di mercato affascinati per la Fiorentina, due idee che portano verso giocatori giovanissimi, ma già considerati dei grandissimi talenti a livello europeo. Secondo quello che scrive il Corriere dello Sport-Stadio si parla in ottica viola di Eduardo Camavinga, classe 2002, mediano del Rennes. E’ un top player in Francia e la sua valutazione sta schizzando velocemente verso l’alto. C’è poi anche il trequartista 18enne del PSV, Mohamed Ihattaren, già ampiamente in prima squadra ed importante in fase di finalizzazione visto che è entrato nel 16% dei gol realizzati dalla formazione biancorossa.

