Due appuntamenti in due giorni tra Serie A ed Europa: la Fiorentina cerca l’ultimo trampolino pre sosta

Il bel tempo no ma neanche le nuvole nere di settembre: sulla Fiorentina di oggi vige sempre un meteo piuttosto variabile ma ora più tendente al chiaro. Poco da fare, le vittorie aiutano e se non tolgono, almeno nascondono tanti problemi: le due di fila in Conference, con nel mezzo quella all’ultimo minuto a La Spezia, sono il viatico migliore possibile per la squadra viola, all’alba dell’ultima settimana prima della sosta per i Mondiali. E in due giorni la Fiorentina sarà protagonista in due appuntamenti: prima la gara di Marassi, altro snodo cruciale per raddrizzare la classifica in campionato, e poi il sorteggio di lunedì a Nyon.

Alle 14 la squadra di Italiano conoscerà il suo avversario ai play-off di Conference League, da disputare a febbraio su andata e ritorno: lì si comincerà a fare sul serio anche a livello internazionale, senza il classico avversario-materasso che la Fiorentina ha trovato nel girone. Prima però la partita di Genova, spesso stregata ultimamente, nella speranza che quest’ultima settimana serva da trampolino, l’ultimo forse disponibile per non abbandonarsi all’anonimato.