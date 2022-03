Due battute d’arresto che pesano. La Fiorentina deve iniziare a fare i “calcoli”

Pesano, eccome, i risultati contro Sassuolo e Verona nella corsa all’Europa della Fiorentina. Pesano perché classifica e calendario delle avversarie alla mano, appare davvero facile tirare una conclusione (quasi) senza appello. D’ora in poi la squadra di Italiano deve inserire l’ «avanti tutta» ed evitare battute d’arresto o anche rallentamenti contro avversari di ogni tipo.

Specie – e siamo alla sfida di domani con il Bologna – davanti a rivali che non possono rappresentare un ostacolo a cinque stelle.L’Europa è nel mirino della Fiorentina, dunque, Fiorentina che in qualche modo deve iniziare a fare calcoli non solo su quanto dovrà e sarà obbligata a fare, come appunto battere il Bologna. Senza trascurare il fatto che il gruppo di Italiano deve ancora giocarsi e recuperare la sfida con l’Udinese. A riportarlo è La Nazione.