Due casi in via di definizione: per un Caceres che si lega a Firenze, c’è un Ghezzal che si allontana

La Fiorentina prolungherà il contratto di Martin Caceres. E’ stata esercitata l’opzione prevista e, di fatto, proseguirà in viola per due anni. Su Rachid Ghezzal si continua a riflettere e la sensazione è che, alla fine, non venga esercitato il diritto di riscatto da 9,7 milioni di euro stabilito con il Leicester, scrive stamani Il Corriere dello Sport nella pagina relative a tutte le manovre di mercato in Serie A.

0 0 vote Article Rating