Due date per la Fiorentina che verrà: da Torreira a Italiano, il futuro in dieci giorni

All’apertura del mercato manca ancora tanto, più di un mese. In casa Fiorentina però, i tempi sono già stretti per il futuro di due figure fondamentali che hanno riportato la squadra in Europa dopo cinque anni. In primis Lucas Torreira, il quale riscatto dall’Arsenal si è complicato e non poco. La data limite per un accordo è il 31 maggio, poi anche altre concorrenti saranno sul giocatore e potrebbe essere troppo tardi.

L’altra è Vincenzo Italiano, allenatore viola con cui sembra più facile trovare un accordo per l’8 giugno. In quella data saranno tracciate le linee guida per la Fiorentina del futuro e il mister gigliato è a un passo da una conferma che serve come il pane.

Date segnate in rosso sul calendario della società: i nomi in ballo pesano e non poco. A riportarlo è la Nazione.