Due difensori per tre squadre: l’intreccio di mercato in cui la Fiorentina deve “tifare” per l’Inter

Una fitta rete di mercato che coinvolge Fiorentina, Inter, Roma e due difensori: Kumbulla e Vertonghen. Il primo è oggetto del desiderio di viola e nerazzurri. Tuttavia la squadra di Conte è interessata anche a Vertonghen, per il quale è pronto a mettere una buona parola anche Lukaku. L’arrivo del difensore dal Tottenham escluderebbe quello di Kumbulla, che dunque sarebbe più abbordabile per la Fiorentina. Secondo il Daily Mail, però, Vertonghen è osservato anche dalla Roma per rimpiazzare il probabile partente Smalling. Viene da sé che qualora i giallorossi si aggiudicassero il belga, l’Inter tornerebbe prepotentemente su Kumbulla con ottime possibilità di battere la Fiorentina. In conclusione, i viola devono dunque sperare che Vertonghen vada a Milano per avere il difensore del Verona “tutto per loro”.