Due enormi tabù da sfatare. L’occasione si chiama Atalanta-Fiorentina

Oggi è il giorno di Atalanta-Fiorentina, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18. Nei giorni scorsi, Italiano ha dimostrato di crederci, riferendolo anche in conferenza stampa, e Gasperini non si è fatto problemi ad alzare la tensione, tornando anche sulle ‘polemiche’ arbitrali della scorsa stagione.

Come riporta La Nazione, la Viola arriva a Bergamo con due macro-obiettivi: tornare a vincere fuori dal Franchi e segnare. Due cose che devono andare di pari passo, per recuperare tutta la fiducia persa nell’inizio di stagione. Italiano si gioca i suoi concetti chiave: identità e intraprendenza. L’essenza dell’idea di calcio del mister, da rimettere in pratica per poter far male all’Atalanta.