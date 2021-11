Due ex attaccanti della Fiorentina eletti come ‘miglior giocatore del mese di ottobre’ dei rispettivi campionati

Non è mai produttivo guardarsi alle spalle, perchè, si sa, il passato ormai fa parte della storia, ma della storia della Fiorentina hanno fatto parte nel recente passato due attaccanti che oggi fanno le fortune dei propri club. Stiamo parlando di Simeone e Salah.

L’argentino è stato nominato ‘Fifa 22 player of the month’ per il mese di ottobre grazie ai gol messi a segno col suo Verona. Salah invece incanta ormai da anni in Inghilterra. Anche l’egiziano è stato eletto ‘EA Sports player of the month della Premier League’ per il mese appena trascorso.