Due giocatori della Fiorentina vengono inseriti nella top 11 della settimana

La vittoria contro la Cremonese è arrivata a fatica per la Fiorentina, grazie all’errore di Radu a un minuto dalla fine. Una partita in cui i viola hanno creato molto, salvo poi spegnersi in avvio di secondo tempo e rischiare di rimetterci i tre punti. Nonostante diverse cose da rivedere, però, c’è anche chi si è messo in mostra a livello individuale come ad esempio Sottil e Kouame.

Ma anche, stando al celebre sito di statistiche whoscored, Biraghi e Jovic. Il capitano e l’attaccante della Fiorentina sono stati infatti inseriti nella top 11 della settimana, sistemati all’interno di un ipotetico 4-2-2. Nello scacchiere anche Bianchetti, a segno per la Cremonese, e Dusan Vlahovic, disposto proprio in coppia con Jovic.