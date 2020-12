Due giocatori in bilico per la Fiorentina. E’ l’ora di Barreca?

Biraghi e Duncan: sono questi due, i giocatori della Fiorentina a non essere al meglio dal punto di vista fisico. Per capire se potranno essere almeno tra i convocati per la partita contro il Sassuolo saranno decisive le prossime ore: entrambi saranno oggetto di valutazione e arriverà dunque il responso.

Qualora non dovesse farcela Biraghi, Barreca è pronto. L’esterno arrivato dal Monaco, nei pochi minuti giocati contro l’Atalanta, ha fatto vedere delle buone cose, andando addirittura al tiro che è già di per sé un risultato incredibile per questa squadra che fa molta fatica a costruire conclusioni.