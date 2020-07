Due giovani della Fiorentina ritornano alla base

Con la fine di giugno sono tornati alla base alcuni giocatori della Fiorentina. Tra questi segnaliamo Erald Latki e Marco Meli, centrocampista il primo ed attaccante il secondo. Quest’anno, almeno fino al blocco dei campionati, avevano giocato nel Gubbio in Serie C, dove erano arrivati in prestito.

