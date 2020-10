Due gol e poco altro: Castrovilli rischia di finire in panchina

Due gol nelle prime quattro partite di campionato. A giudicarlo dai numeri, l’inizio di campionato di Gaetano Castrovilli è da considerarsi davvero ottimo. Ma in realtà, analizzando le prestazioni del numero 10 della Fiorentina, emerge tutt’altro.

La rete contro il Torino è arrivata nella ripresa, dopo una prestazione negativa da parte del talento pugliese. Che con quel gol è riuscito ad ottenere – con merito – la sufficienza in pagella. Stesso discorso per la trasferta di San Siro contro l’Inter, quando il suo sinistro su assist di Ribery ha permesso alla Viola di riportarsi in vantaggio.

Contro Sampdoria e Spezia, invece, sono arrivate due prestazioni negative, ampiamente al di sotto della sufficienza. E anche nella passata stagione, dopo la ripresa in seguito al lockdown, il livello delle partite di Castrovilli era nettamente calato. Con il picco in negativo toccato nella partita del Franchi contro il Sassuolo.

E allora ecco che con il rientro di Pulgar e lo spostamento di Amrabat da mezzala, Iachini potrebbe scegliere Bonaventura e lasciare Castrovilli in una panchina. Per una partita così importante per il futuro del tecnico della Fiorentina, sarebbe una scelta rischiosa. E che in caso di risultato negativo potrebbe metterlo ancora di più sulla graticola.