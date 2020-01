Due milioni di euro e arriva il nuovo attaccante alla Fiorentina

Dopo la partita contro il Bologna, la Fiorentina si immergerà nel mercato. E un attaccante sta per arrivare in casa viola. Il club di Commisso potrebbe annunciare entro breve l’arrivo di Patrick Cutrone via Wolverhampton. Ci sono ormai molti segnali che fanno capire come questa possa essere davvero la pista giusta, almeno per il reparto offensivo della squadra.

Il costo? Due milioni di euro, quello del prestito oneroso. Previsto anche il diritto di riscatto a favore dei gigliati per il suo cartellino con una cifra che oscillerà tra i 15 e i 20 milioni di euro (resta ancora da essere stabilita con precisione).

Nel corso delle ultime ore il giocatore è rimasto fuori dal match di FA Cup giocato dai Wolves: una decisione che è stata presa di comune accordo tra la società e il giocatore proprio per l’esistenza di questa trattativa con la Fiorentina.