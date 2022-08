Due motivi per cui Antonín Barák è sempre più vicino alla Fiorentina

Antonin Barak sembra essere sempre più vicino alla Fiorentina. Il DS viola Daniele Pradè è pronto a chiudere l’affare già all’inizio della prossima settimana, ancora prima della gara contro il Twente (il giocatore non potrà comunque essere a disposizione per il ritorno in Olanda). Un affare che si è sbloccato grazie all’ampio spiraglio che il Verona ha fatto pervenire ai viola per trattare sulle basi della proposta arrivata da Firenze.

Inoltre, il tecnico dell’Hellas Verona, pare abbia deciso di non convocare Barak per la trasferta di Bologna in programma questa sera. Troppi pensieri durante le ultime sedute di allenamento e un’esclusione che sa di addio. In attesa delle convocazioni ufficiali, non sembra mancare comunque molto alla conclusione della trattativa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.