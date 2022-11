Due Nazionali fianco a fianco a vedere la Fiorentina. E ci sono anche due grandi tifosi viola

Due Nazionali, quella Italiana e quella australiana, che tra tre giorni si affronteranno senza esclusione di colpi, ma che oggi andranno insieme allo stadio (“Meglio se mischiati”, azzardano gli staff). Saranno al Franchi ovviamente, per seguire la partita della Fiorentina. Solo il rugby può offrirci questo tipo di storie. Un terzo tempo prolungato quello messo in atto da Azzurri e Wallabies che si concluderà solo dopo il test match che andrà in scena nel fine settimana.

E nelle fila degli italiani ci sono anche due grandi tifosi viola come i fratelli Lorenzo e Niccolò Cannone che avranno, in un certo senso, il dovere di fare gli onori di casa.