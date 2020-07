Due nodi che Commisso dovrà districare prima di pianificare la prossima stagione

L’allenatore e il rinnovo di Chiesa e Milenkovic entrambi in scadenza 2022 rappresentano i nodi che Commisso dovrà districare per primi per pianificare la prossima stagione. Ma come sottolinea Tuttosport, questa Fiorentina, che col 3-1 a Lecce ha compiuto un balzo verso la salvezza, ha pure altre priorità a iniziare da Ribery: al di là dei 37 anni e l’intervento alla caviglia, il francese sta facendo ancora la differenza in campo e fuori, un trascinatore che prima del delicato match coi pugliesi ha sollecitato i compagni a dare di più rispetto alle ultime gare e alla fine, dopo aver indossato la fascia di capitano, ha esaltato Chiesa autore di un gol e un assist: “Federico ha mostrato di avere le capacità per rispondere alle critiche, deve continuare così”.

