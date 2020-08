Due nomi importanti per la Fiorentina: Viola tentano assalto definitivo a Torreira, poi l’attaccante. Un centrocampo forte con due alternative di lusso, Pulgar rispedisce le proposte al mittente

Due nomi importanti arriveranno alla Fiorentina. Uno, davvero, potrebbe essere Torreira. Il club viola tenterà l’assalto definitivo nei prossimi giorni, forte già, di un’intesa di massima con il calciatore, per regalare a Iachini il centrocampista preferito in vista dell’inizio della stagione. Un uomo da affiancare ad Amrabat ci sarà e sarà forte. Senza dimenticare Castrovilli. Potrebbe essere davvero un centrocampo completo quello gigliato, forte anche di due alternative di lusso come Pulgar e Duncan. A proposito del cileno, sono arrivare offerte importanti in questi giorni. Ma il calciatore, al momento, ha preferito non ascoltarle. Vuole riscattare la sua prima stagione in chiaroscuro a Firenze e non ha intenzione di andarsene. Anche perché, come caratteristiche, è sicuramente l’unico al momento ad avere determinate qualità.

Poi arriverà l’attaccante, con la posizione di Vlahovic che rimane in stand by. La sua permanenza a Firenze (o il suo addio, ma solo in prestito) dipenderà appunto dal centravanti che arriverà in riva all’Arno. Se sarà uno alla Piatek (il nome che rimane in cima alla lista di Pradè), sarà un discorso. Se sarà uno alla Berardi (tanto per fare un nome, o alla Eder che Iachini ha provato a riportare in Italia) sarà un discorso diverso. Sicuramente, nei piani viola, ci sarebbe voglia di tenerlo Vlahovic, e magari di rispedire al mittente Cutrone. Ma molto, in questo caso, dipenderà dagli stimoli e dalla volontà del calciatore, ormai pronto e convinto di poter giocare da titolare in Serie A.

Pradè, nel frattempo, dovrà piazzare più di trenta calciatori. Non sarà facile, visti gli ingaggi, viste le difficoltà che ci sono anche nel calcio italiano e vista la situazione mondiale. Ma la Fiorentina deve, per forza di cose, scrollarsi di dosso tanti fardelli pesanti. Arriverà anche il terzino, con Biraghi che sarà valutato da Iachini in questi giorni di allenamenti. E non sono escluse sorprese.

Infine il portiere: come vi avevamo anticipato non ci saranno cambiamenti. Avanti con Dragowski e Terracciano, due che hanno la totale fiducia della dirigenze e dell’allenatore. Giocherà chi starà meglio, giocherà chi se lo meriterà.