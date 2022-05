Due nomi in pole per sostituire Odriozola

Con la vittoria contro la Juventus e la conseguente qualificazione in Conference League, si è chiusa la stagione della Fiorentina. Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul mercato che verrà per la Fiorentina.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, oltre ai temi legati al rinnovo dei centrali Milenkovic e Igor, la priorità resta un esterno destro dove oltre al nome di Geertruida del Feyenoord nelle ultime ore si è aggiunto anche quello di Raoul Bellanova, che non resterà in Sardegna ma non farà nemmeno ritorno al Bordeaux, il club d’appartenenza a sua volta retrocesso.