Due nomi (più uno) per dare appeal ed esperienza alla Fiorentina: ma in cima alla lista c’è ancora Mandzukic

Il colpo “alla Ribery” deve aver soddisfatto Rocco Commisso, tanto che il presidente viola vorrebbe replicare anche quest’estate, magari andando su un profilo sì di alto calibro ma ancora in grado di rimanere sempre in campo. Per questo l’età dei diretti interessati è un po’ più bassa rispetto a quella del francese: in cima alla lista c’è sempre Mario Mandzukic, 34 anni quest’anno e un’unica perplessità legata alla migrazione in Qatar degli ultimi mesi. Ma se il croato si sente ancora calciatore di livello europeo il suo ingaggio può essere un affare. Età ancora più che stuzzicante per Mario Gotze, 28 anni da un mese e mezzo, match winner del Mondiale 2014, ex enfant prodige del calcio tedesco ma… smarritosi clamorosamente negli ultimi 4 anni, tanto che il Borussia Dortmund l’ha lasciato andare a parametro zero dopo aver riaccolto un calciatore totalmente diverso da quello lanciato da Klopp nel 2010.

Il terzo nome, staccato anni luce a livello di carriera, ma che Iachini conosce molto bene è Franco Vazquez: l’esperienza non manca neanche a lui visti i 31 anni e strapparlo al Siviglia ad un anno dalla scadenza potrebbe non essere così difficile. Resta da vedere se alla Fiorentina interessa tatticamente e tecnicamente il suo profilo. Certo sarebbe un nome non dello stesso appeal degli altri due ma comunque un calciatore con esperienza internazionale.