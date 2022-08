Due nomi su tutti: Se parte Milenkovic la Fiorentina ha le idee chiare. E Italiano ha scartato Denayer

Da qualche settimana, in attesa di sapere quello che farà ‘da grande’ Nikola Milenkovic, la Fiorentina sta monitorando con attenzione alcuni profili, pronti ad essere bloccati in caso di partenza dell’ex Partizan.

Due sono i nomi che spiccano su tutti: Perr Schuurs dell’Ajax, sul quale non mancano gli interessamenti di Torino e Bologna, e Wout Faes del Reims, il cui costo si avvicina molto alla valutazione che i viola fanno del serbo.

Intanto l’allenatore Vincenzo Italiano ha scartato un mese fa lo svincolato Jason Denayer (ex Lione), perché evidentemente non lo convinceva fino in fondo. A riportare quest’ultima notizia è il Corriere dello Sport-Stadio.