Due opportunità polacche e il rischio che sfumino entrambe: la ricerca del centravanti è sempre più difficile Fiorentina

La ricerca di un centravanti per la Fiorentina si fa sempre più complicata e affannosa. Se da una parte l’obiettivo si è spostato da Krzysztof Piątek, attaccante polacco in forza all’Herta Berlino, al connazionale Arkadiusz Milik fuori dal progetto del Napoli per aver rifiutato il rinnovo con i partenopei, la questione non sembra sbloccarsi. Tanto più che sulle pagine della Gazzetta dello Sport di oggi si legge come l’ex punta del Milan resti ancora sullo sfondo ma che non abbia trovato il gradimento totale viola. Un dettaglio questo che rende ancora più intricata le vicende di mercato, dato che Piątek sembrava essere una delle prime scelte della Fiorentina da ormai molte settimane. E invece a, nemmeno 48 ore dalla fine del mercato, i viola sembrano ancora brancolare nel buio in questo senso.

