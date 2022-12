Due osservati speciali, i giovani e gli ‘scontenti’. Ma ci sono ancora anche tanti assenti

Questo pomeriggio la Fiorentina giocherà un’amichevole contro i boliviani dell’Always Ready, una gara che avrà alcuni motivi di interesse ma che i viola dovranno giocoforza affrontare con diverse assenze.

Un elenco, quello degli assenti, che comprende i “mondiali” Jovic, Milenkovic, Zurkowski in vacanza, più ovviamente Amrabat, che è ancora impegnato con il Marocco. Poi c’è Gonzalez che è in Argentina, e ci sono anche gli infortunati Sottil e Venuti. Quest’ultimo si è fatto male nell’amichevole giocata contro l’Arezzo qualche giorno fa (infortunio muscolare).

Con Kouame e Barak tornati da poco, occhi rivolti verso Dodô e Cabral, che sono gli osservati speciali, ma anche sui giovani viola ‘capitanati’ da Bianco. E in più ci sono gli “scontenti”, come ad esempio Benassi che giovedì scorso ha segnato una tripletta e che è alla ricerca di estimatori per giocare almeno la seconda parte della stagione.