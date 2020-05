Due ostacoli importanti da superare per arrivare a Belotti: fino a che punto si spingerà Commisso?

Sono due gli ostacoli che la Fiorentina dovrà superare se vorrà davvero arrivare ad Andrea Belotti. Il primo è il presidente Urbano Cairo, che come sappiamo vorrebbe tenersi stretto il suo attaccante e avanza delle richieste economiche importanti. Il secondo, secondo quando scrive Tuttosport, è invece il Napoli. Già, perché il club partenopeo sarebbe pronto ad offrire una cifra importante al Torino oltre che una contropartita tecnica. Trattasi di Andrea Petagna, attaccante con caratteristiche simili a Belotti e che risolverebbe immediatamente il problema di sostituirlo. Vedremo quindi come si evolverà la situazione, e fino a che punto Commisso sarà pronto a spingersi in questa trattativa.