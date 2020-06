Due partite e tante scelte sbagliate per Iachini. L’inspiegabile gestione di Pulgar e Badelj

Non sono piaciute a tanti le formazioni messe in campo da Beppe Iachini contro Brescia e Lazio. Scelte, quelle del tecnico della Fiorentina, che hanno avuto conseguenze negative come ad esempio la brutta prestazione col Brescia di Caceres, evidentemente non pronto per giocare. Ma anche la sbagliata gestione di Pulgar e Badelj, il primo scelto contro il Brescia e il secondo per la Lazio. Una decisione che fin da subito è apparsa poco coerente. Quella del Franchi, infatti, sarebbe stata una partita più adatta per il croato. C’era da aspettarsi che il Brescia avrebbe lasciato il pallino del gioco alla Fiorentina e questo avrebbe favorito Badelj che, notoriamente non veloce, avrebbe goduto di maggiore libertà e tempo per le giocate. Al contrario, il maggiore dinamismo di Pulgar sarebbe stato senz’altro più utile all’Olimpico. Mentre Badelj, messo in impostazione, è stato letteralmente surclassato dal centrocampo della Lazio. Insomma, tra le tante scelte sbagliate di Iachini quella che ha riguardato Badelj e Pulgar è saltata particolarmente all’occhio. Di sicuro la Fiorentina non gode di chissà quale rosa, ma almeno cerchiamo di non farci male da soli.

